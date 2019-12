De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders 2019

9

Jan Hommen (75)

Bestuurder en commissaris

Sobere en bedachtzame Brabander Jan Hommen), geniet groot gezag. Maakte na zijn studie bedrijfseconomie in Tilburg carrière bij de Amerikaanse aluminiumfabrikant Alcoa. Daarna jarenlang (van 1997 tot 2005) financieel bestuurder van elektronicaconcern Philips. Na zijn pensionering commissaris bij onder meer ING. Toen de Belgische topman Michel Tilmant in het begin van de kredietcrisis ziek afhaakte, nam Hommen in 2009 de leiding over bij de inmiddels genationaliseerde bank.. Gaf na de succesvolle redding van ING in 2013 het stokje over aan Ralph Hamers. Hielp daarna – naast een commissariaat bij voetbalclub PSV - in 2014 als topman het accountants- en adviesbureau KPMG nog uit een grote crisis. Is tegenwoordig onder meer nog voorzitter van de Nederlandse tak van de Amerikaanse beleggingsreus BlackRock en president-commissaris van supermarktconcern Ahold Delhaize. In die laatste functie is hij de aanvoerder van het informele maar invloedrijke ‘AEX-beraad’ van de president-commissarissen van de grote beursgenoteerde bedrijven.