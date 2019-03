De val van het Kalifaat

De door de VS gesteunde strijders in Syrië die het laatste bolwerk van IS belegeren, hopen dat de evacuatie van burgers vandaag wordt afgerond. Daarna zal de laatste aanval op Baghouz worden geopend. In de afgelopen weken verlieten duizenden bewoners, de meesten familieleden van IS-strijders, de enclave in het oosten van Syrië.

Velen uitten hun woede, terwijl ze te voet of in vrachtwagens het plaatsje verlieten. ‘Islamitische Staat zal niet verdwijnen’, schreeuwden woensdag enkele vrouwen, hun vingers wijzend naar de hemel. ‘God, is groot, Islamitische Staat zal er altijd zijn’. Twee vrouwen deden hun schoenen uit en zwaaiden ermee richting journalisten. ‘Maak maar een foto van onze schoenen, ze zijn nog beter dan jullie.' Kinderen deden meteen mee, ook wijzend met hun vingers naar de hemel.