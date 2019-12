De trein naar Marokko's toekomst

Het contrast maakte dat er aanvankelijk met gefronste wenkbrauwen werd gekeken naar het TGV-project. ‘Dit heeft niet de prioriteit in Marokko’, zei de linkse politicus Omar Balafrej toen de trein in 2018 ging rijden. ‘Het kost even veel om 10 meter van de hogesnelheidslijn aan te leggen als om een klein schooltje te bouwen op het platteland.’

Maar de treinkaartjes zijn zo goedkoop dat het enthousiasme nu lijkt te overheersen. De goedkoopste kaartjes, voor het volledige traject van 340 kilometer tussen Tanger en Casablanca, kosten minder dan 15 euro. Ter vergelijking: het minimumloon in Marokko is iets meer dan 250 euro per maand. Bijna iedereen kan met deze trein reizen: de frisse handelaar in pantalons die zich besprenkelt met een aantrekkelijk parfum zit gebroederlijk naast de naar zweet stinkende man in slobberende kleding. Om rendabel te worden moet het aantal reizigers wel omhoog: volgens de ONCF-directeur zijn er minstens 6 miljoen passagiers per jaar nodig.

‘Ik denk dat iedere Marokkaan wil ervaren hoe het is om met deze TGV te reizen, al is het maar een keer in zijn leven,’ zegt Sanaa Zouai (27), die samen met Mohamed (32) in de restauratiewagon zit. Zo verging het haar zelf ook. Ze komt uit Laayoune, gelegen in de Westelijke Sahara, maar moest voor haar werk een cursus volgen in Rabat. ‘Ik had nu de kans’, zegt ze, in uitstekend Frans. De reis is haar goed bevallen. ‘Très comfortable’, knikt ze.

Ze is de enige in haar familie die regelmatig reist, vertelt Sanaa. Ze moet wel, door haar werk bij de bank Crédit Agricole. ‘De eerste keer vond ik het doodeng’, zegt ze. Ze lacht hard om zichzelf. ‘Na die eerste keer zag ik dat er niets is om bang voor te zijn. Vroeger was ik het kleine meisje dat niets wist. Nu heb ik een sterkere persoonlijkheid.’

Sanaa en Mohamed wisselen zo nu en dan een intense blik. De mentaliteit in Marokko verandert, zegt Sanaa. ‘Ik ga uit… ik bedoel, ik reis met een onbekende’, verspreekt ze zich. Meteen daarna: ‘Maar we doen geen dingen die verboden zijn in de islam. Ik slaap niet met hem.’