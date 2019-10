De sporter en zijn wielen

‘Ik rijd hier op het strand bij Paal 17 met dit elektrische wagentje van Mark, de eigenaar van de strandtent, een van mijn oudste sponsors. Als ik vol gas geef, gaat dat op de weg best snel. Maar op het strand rijd je met de aandrijving op alle wielen, dan gaat het een stuk langzamer. Maar milieuverantwoord.

‘Voorheen mocht ik met mijn Landrover Defender het strand van De Koog op, volgestouwd met mijn surfspullen. Ik had ontheffing van de gemeente, ik was net ereburger geworden en met toestemming van de eigenaar van Paal 17, Mark dus. Het was mijn eerste auto. Bouwjaar 1984. Ik kocht hem na de Olympische Spelen van Londen.

‘Die dieseltruck staat nu bij me thuis in Laguna Beach in Californië. Ik kon er geen afstand van doen en heb de wagen naar de VS verscheept. Mijn vrouw Sasha heeft zo’n grote Volvo. Daar rijden we mee. Mijn duurzame tegenbod bestaat uit een e-bike. Daarmee fiets ik in Laguna naar het strand.

‘Windsurfen is in principe een duurzame sport, omdat je alleen de wind nodig hebt om naar voren te bewegen. Maar alles eromheen is natuurlijk niet zo milieuverantwoord. Ik vlieg veel. Daarnaast is er de auto. De boot naar Texel is dan mijn gedeelte openbaar vervoer. Maar als we op een regatta zijn in Europa dan staat daar een Nederlands busje klaar. Van het watersportverbond. Bestuurd door een vrijwilliger, meestal Hans van den Berg. Met een trailer erachter. Want we hebben wat troep mee. Een coachboot, planken, zeilen, masten, gieken, pakken, foils. Dan is deze elektrische auto op Texel een soort van compensatie, net als mijn e-bike in Californië.’