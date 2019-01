De snerpende gitaar gaat straks weer achter in het popschoolbusje

Steenstra vindt dat zijn initiatief een regionale functie heeft – kijk eens naar die zes busjes die kriskras door het noorden rijden. Maar de provincie Groningen wil geen subsidie geven omdat muziekonderwijs formeel een gemeentelijke taak is. Er zijn wel potjes voor leefbaarheidsprojecten in het aardbevingsgebied. Maar omdat de bandcoaches behalve Loppersum en Stedum ook het Drentse Erica aan doen, komt de Rijdende Popschool daarvoor niet in aanmerking.

Gemeenten overigens zijn welwillend, zoals Loppersum. Maar cultuurbudgetten houden niet over en Steenstra wil hen ook niet overvragen. De ouders van de deelnemers ook niet, van wie hij 8 euro voor en les van een uur en een kwartier vraagt. ‘Beleidsmakers zeggen dan: maak deelname duurder. Maar toegankelijkheid is juist onze essentie.’

Daarom komt De Rijdende Popschool niet alleen op scholen, maar ook in dorpen. In Zeerijp begon het jaren geleden met een mailtje van een meisje, vertelt Steenstra. ‘Ze schreef me: we zijn met zeven meiden en willen een band beginnen.’

Inmiddels zijn Vera, Geanne, Fenna, Nora en Merel er in de voetsporen van de eerste lichting getreden. Vandaag zetten ze in een oefenruimte in een oude boerderij hun tanden in het liedje IJskoud van Nielson. ‘Ik zou je nooit zo laten staan / en je ten onder laten gaan’, zingen Vera en Geanne vol overgave. Een bandnaam? ‘Eerst heetten we HUH, vanwege onze achternamen: Huizingh, Uiterwijk en Hartman’, zegt Vera. ‘Maar nu we met z’n vijven zijn moeten we iets nieuws verzinnen.’