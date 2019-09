De smaak van de zomer

Eind juli sneuvelt in Nederland het ene hitterecord na het andere. In het Brabantse Gilze-Rijen wordt voor het eerst in de geschiedenis de 40 graden grens doorbroken. Tropenroosters worden van stal gehaald, het land zucht onder de hitte.

Maar Kees van der Vaart heeft voor hetere vuren gestaan. Kees, een tanige zestiger, heeft over de hele wereld gewerkt. In Mexico deed hij aan glastuinbouw, in Japan hielp Kees met het herstel van het gebied dat in 2011 getroffen werd door een tsunami, in Zuid-Afrika was hij betrokken bij plannen rond ecotoerisme.

Zijn nieuwste project is voedselbos Houtrak. Aan de rand van Amsterdam, in de oksel van het Noordzeekanaal en het westelijk havengebied, bezit Staatsbosbeheer een lap natuur die wel een opknapbeurt kon gebruiken. ‘Een mooi klusje voor jou, Kees, zeiden ze.’

Van der Vaart werd benaderd door mensen met connecties in de Amsterdamse horeca. Zou het niet mooi zijn, opperden zij, als dicht bij Amsterdam een voedselbos zou komen waar restaurants uit konden oogsten? Kees was meteen om. ‘Ik zocht naar thema voor dit gebied. Eetbare natuur vond ik een aaibaar verhaal.’

Er werd een ontwerp gemaakt voor 8 hectare voedselbos. In 2017 gingen de eerste bomen en struiken de grond in. Die staan er nog een tikje armetierig bij. De contouren van een elzen- en meidoornhaag zijn te zien. Verspreid over het veld staan groepjes dwergachtige notenbomen en kastanjes. Er is een kluitje met Japanse kwee, een verzameling appelbomen en een stel nashi’s waar zowaar de eerste zandkleurige appeltjes aan hangen.

Verder is het veld vooral bedekt met hoog opgeschoten gras, zuring en distels. Kees zet een boompje recht dat scheef is geplant. De grond is gebarsten door de droogte. ‘Dit is zware klei. Keihard.’ Hij maakt er zich geen zorgen over. Over twee jaar, voorspelt hij, ziet het er hier heel anders uit. ‘Dan kijk je er niet meer overheen. Dan staat hier een bos.’

Houtrak wordt een publiek toegankelijk voedselbos. De bedoeling is om mensen via het bord de natuur in te lokken, legt Kees uit. ‘Wat is er nou mooier dan de ene dag iets eten en de volgende dag gaan kijken waar het vandaan komt?’

Het voedselbos en de verdere herinrichting van het natuurgebied wordt deels bekostigd met de opbrengst van het Groene Schip: een berg afval die is afgedekt met schone grond. En dan zeggen ze nog dat ironie niet meer bestaat.

Vanaf de top van de bult, waar een restaurant moet komen dat gaat koken met ingrediënten uit het voedselbos, hebben we een weids uitzicht naar alle kanten: de olieopslagtanks van het Westelijk Havengebied, het Noordzeekanaal dat richting IJmuiden loopt waar de Hoogovens staan. Draai je een kwartslag, dan zie je de groene Houtrakpolder voor je met het voedselbos in wording. Dat is het mooie van Nederland zegt Kees: ‘Als je de andere kant op kijkt, ziet Nederland er ineens heel anders uit.’