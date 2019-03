‘Die vissen daar kunnen ook bewegen. Bijna alles op deze wagen kan bewegen’

De boeren van Wouw, een dorp bij Roosendaal, werden vroeger papboeren genoemd, legt hij uit. Want de grond van Wouw was heel vruchtbaar, in tegenstelling tot het ‘klapzand’ elders in de regio. Daarom liepen de Wouwse boeren rond met bolle wangen en dikke buiken, en was de pap die ze aten zo dik dat ze er met gemak een lepel rechtop in konden zetten. In het dorp staat een bronzen beeldje van de papboer, ook gemaakt door Schrooyen, die eveneens tekende voor de nieuwe slogan bij de dorpsgrens: ‘Met een groot Wouw-effect.’

Het is enkele dagen voor de start van het feest der feesten en het wordt nog even buffelen voor de mannen en vrouwen van We zen wir de leste, maar het gaat lukken: zaterdag rijdt de papboer ‘in vijftig tinten rood en groen’ mee in de leutstoet van Roosendaal, zondag in Halsteren, maandag in Hoogerheide en dinsdag in thuisdorp Wouw.

Volgens de ontwerper zitten er ook wel vijftig gezegden en uitdrukkingen over rood en groen verwerkt in de praalwagen, gemaakt van pir, een isolatiemateriaal dat makkelijk gezaagd en geschuurd kan worden. ‘Als een rooie lap op een stier’ vormt het voorste deel van de carnavalswagen. Ook de ouwe bok die wel een groentje lust, ontbreekt niet. Of de rooie rug en de paling in ’t groen.