De otter is terug: ‘Wát een geluksmoment!’

Op een gure maar droge donderdagmiddag gaat boswachter Johann Prescher te voet en te water op zoek naar een otter in natuurgebied De Wieden. In de twee jaar dat hij hier werkt heeft hij pas zeven keer een otter gezien. Aan de twinkeling in Preschers ogen te zien was het elke keer even magisch: ‘Wat een adembenemende dieren.’ Zijn taak bestaat grotendeels uit vogelmonitoring en faunachecks, hij is veel in het veld: ‘Bij het zetten van cameravallen let ik op sporen en ottersporen zijn heel duidelijk.’ De kans bestaat dat we vandaag een otter te zien krijgen, alhoewel deze wel heel klein is.

Maar de kans wordt wel steeds groter, want het gaat goed met de otter. Onderzoekers van de Universiteit Wageningen schatten dat Nederland er nu 360 telt. Dat is best veel als je bedenkt dat hij in 1988 in Nederland was uitgestorven. De versnippering van het land door snelwegen, visfuiken, de toename van verkeer – de grootste vijand van de otter – en de slechte waterkwaliteit werden het beest fataal. Na twintig jaar discussie werden uiteindelijk tussen 2002 en 2008 in het Wieden-Weerribbengebied 31 otters uit Oost-Europa uitgezet. De aanwezigheid van otters toont aan dat de waterkwaliteit is verbeterd: het is een indicator dat het water schoon is en de natuur op orde.