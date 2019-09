De ongeremde natuur is hard, gewetenloos en af en toe oogverblindend mooi

Een strand op een wildreservaat in Alabama, Verenigde Staten. Statig rust een zeeschildpad in het rulle zand. Idyllisch? Nee. Zoom in, en een ijzig gevoel bekruipt je. Zie daar, een fatale strop om de nek van het dier. Een stuk touw, vastgeketend aan een aangespoelde stoel, achteloos achtergelaten door zijn voormalige eigenaar.

Daar dan, een gezellig familietafereel: een nijlpaard sjouwt rond met een jong. Totdat je de getergde schreeuw op het gelaat van de kleine ziet, en het bloedrode spuug dat uit zijn opengesperde bek schiet. De foto toont een zeldzaam geval van kindermoord. Het mannetje valt een jong aan dat niet van hem is. Wanneer het niet lukt het kind te verdrinken drukt hij het dood met zijn kaken. Op die manier hoopt hij met de moeder te kunnen paren.

Verwacht in de wildernis geen keurig aangeharkte moraliteit, zo blijkt maar weer uit deze beelden. De ongeremde natuur is hard, gewetenloos en af en toe ook oogverblindend mooi.