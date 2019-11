Een vrouw die hetzelfde werk doet als een man verdient gemiddeld 7 procent minder in het bedrijfsleven en 5 procent minder bij de overheid. Dit wordt de ‘echte’ loonkloof genoemd, omdat er geen logische verklaringen zijn voor dit beloningsgat. Bij de berekening wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) namelijk gecorrigeerd voor maar liefst twintig factoren, zoals werkervaring, opleiding, sector en of de werknemer leiding geeft of niet. Logisch dat deze invloeden op het loon uit de berekening worden gehaald, want anders ben je appels met peren aan het vergelijken, is het idee. Het is immers niet vreemd dat een mannelijke manager meer verdient dan een vrouw die net begint. Of als het gaat om beroepsniveau: een mannelijke dokter krijgt nou eenmaal meer centen dan een verpleegster.

Vergelijk je alle Nederlandse vrouwen en mannen, dus zonder rekening te houden met zaken als werkervaring en type werk, dan is de kloof veel groter: het bruto-uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven is 19 procent lager en bij de overheid 8 procent. Er valt wat voor te zeggen om juist wel naar deze ongecorrigeerde loonkloof te kijken. Want anders cijfer je een deel van het probleem weg.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: Tim en Lisa werken allebei 40 uur per week voor 3.466 euro bruto per maand. Lisa wil minder uren werken. Voor 28 uur krijgt ze 1.040 euro minder. Terecht, want minder werken is minder geld. Maar behalve dat Lisa in totaal minder krijgt, blijkt uit onderzoek van CBS ook dat deeltijders in het bedrijfsleven gemiddeld een 4,4 procent lager uurloon krijgen, als alle andere aspecten van de baan hetzelfde zijn. Dat is bij wet toch verboden? Klopt, maar het gebeurt toch. Dit kost Lisa nog eens 107 euro bruto per maand.