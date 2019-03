De klimaatjongere is een bont type, zo weten ze nu in Straatsburg

Op het programma staat het bijwonen van een klimaatdebat in het parlement en afspraken met sympathiserende ­europarlementariërs, maar de jongeren grijpen de kans vooral aan om met elkaar te overleggen en tot internationale ­samenwerking te komen. Tussen de officiële afspraken door eten en drinken ze met elkaar. Dan gaat het over de huurprijs van een podium en andere benodigdheden voor een ­demonstratie. Of hoe ze hun ouders zover hebben gekregen om ze zelfstandig naar Straatsburg te laten reizen.

Er bestaat geen archetype klimaatjongere, blijkt in Straatsburg. Er lopen hier langharige jongens rond in gekleurde linnen broeken, die ook als er genoeg stoelen aanwezig zijn in kleermakerszit op de grond gaan zitten. Maar er is ook een jongen in een grijze hoody en een meisje met roze haar. Er is een jongen die een muts met een beestenkop op zijn hoofd heeft gezet, er zijn jongeren die een colbertje dragen of volledig in pak zijn gestoken.

Tot die laatste categorie behoort de Nederlandse Stijn Warmenhoven (17) die, samen met een tiental schoolgenoten, in februari op het Malieveld de grootste klimaatspijbelactie in Nederland tot dusver organiseerde. Vandaag gaan de Nederlandse jongeren weer protesteren, dit keer in Amsterdam.