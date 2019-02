De hoge prijs van gratis porno

‘Ik ben heel anders naar porno gaan kijken’, vertelt D’Angelo via Skype vanuit zijn kantoor in Parijs. ‘Omdat de productie op z’n zachtst gezegd vaak niet ethisch is. Producenten die hun actrices geen contract geven en niet precies vertellen wat er gaat gebeuren. En dan tijdens het draaien de actrice bijvoorbeeld keihard op haar borsten slaan. Na afloop kan ze alleen maar meer geld vragen, in plaats van zo’n man aan te geven of op sociale media aan de schandpaal te nagelen. De pornowereld is bij #MeToo volledig buiten schot gebleven, omdat we ons niet bekommeren om die sector. En dat terwijl bijna iedereen porno kijkt: meer dan 80 procent van de mannen en zo’n 60 procent van de vrouwen.’

De industrie was niet onverdeeld enthousiast over D’Angelo’s boek. ‘Het geklets van drie hoeren, waarmee hij de hele sector bezoedelt’, reageerde een pornoproducent woedend. ‘Hoeren? Dat je dat woord gebruikt, zegt al genoeg’, schreef een fan van D’Angelo op Twitter.

‘Natuurlijk vind je meer uitbuiting en misbruik aan de onderkant van de sector’, zegt D’Angelo, ‘maar uiteindelijk is de hele pornowereld een machistisch systeem. Dat blijkt ook uit ander onderzoek, zoals dat van socioloog en pornowetenschapper Mathieu Trachman. De pornowereld is vrouwonvriendelijk. Het plezier van de man staat centraal en mannen hebben de macht. Uitbuiting en misbruik van vrouwen liggen overal op de loer.’

De meningen verschillen over de schaal van het misbruik, de uitbuiting en misstanden in de pornowereld en de manier waarop we daarover moeten praten. Sommigen zien in de verhalen over geweld en misbruik een vervelend vooroordeel over sekswerk dat we vooral niet in stand moeten houden, anderen benadrukken dat het juist op grotere schaal gebeurt dan we denken. Maar is het probleem verergerd sinds de groei van het amateursegment? En als intimidatie en geweld zo gebruikelijk zijn in deze sector, hoe kan het dan dat de porno-industrie buiten het blikveld van #MeToo is gebleven?