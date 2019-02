De ijskoude Evros slokt migranten op

‘Kijk, nog een bootje.’ Visser Athanasios ­Kamilaris wijst op een stuk groen rubber tussen het riet terwijl hij behendig tussen de watergeulen stuurt waar nog steeds dagelijks migranten de oversteek naar Europa wagen. Tientallen heeft hij er de afgelopen ­jaren doorweekt en meer dood dan ­levend opgepikt met zijn vissersboot. Bij een boomstronk aan de oever houdt hij even stil. ‘Daar vond ik vorig jaar nog een lijk. Een grote sterke ­kerel was het.’

In het snelstromende en ijskoude water van de rivier de Evros, die Griekenland van Turkije scheidt in dit ruige grensgebied, zijn de afgelopen jaren duizenden migranten verdwenen. Ze verdrinken als hun rubberbootjes omslaan of sterven aan onderkoeling als ze aan de overkant in hun natte kleren in slaap vallen van uitputting. De meeste doden verdwijnen voor de eeuwigheid in het donkere water, anderen komen soms ­weken later onherkenbaar bovendrijven. Kamilaris, een sigaret in zijn mondhoek en diep ingepakt in zijn jas tegen de snijdende winterkou en de opspattende golven, laat foto’s op zijn telefoon zien van de aangespoelde migrant, zijn gezicht is al onherkenbaar.

Het aantal migranten dat deze barre rivierovertocht neemt, is vorig jaar ineens weer sterk toegenomen. In 2018 kwamen 50 duizend illegale migranten aan in Griekenland, van wie 18 duizend over deze landgrens, drie keer zoveel als het jaar ervoor. De oude landroute richting Europa werd weer populair nadat duidelijk was geworden dat de Griekse eilanden sinds de EU-Turkijedeal zijn veranderd in gevangenissen waar alle hoop op een beter leven in Europa vervliegt in een uitzichtloos vluchtelingenkamp.

Eind jaren tachtig kwamen over de Evros al de eerste vluchtelingen, uit Somalië, Iran en Irak. Daarna waren er de Syriërs. Nu weten vooral Afghanen, Pakistanen, Iraakse-Koerden en Turkse politieke vluchtelingen de ­rivierovergang te vinden, met alle risico’s van dien.