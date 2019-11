De hoop is terug in de armste wijk van Boedapest

Iemand als Pikó hadden ze in József­város (vernoemd naar Jozef II, een keizer uit het Habsburgse rijk) nog nooit gezien. Maatpakken of stropdassen draagt hij niet, en als hij het antwoord niet weet op een vraag, zegt hij dat gewoon. Hij had ­jarenlang een praatprogramma op de radio. Niemand in de wijk kende hem.

Met een team van 150 vrijwilligers ging hij deze herfst langs de deuren. ‘Goedemiddag, zei ik dan, ik wil de nieuwe burgemeester worden.’ Hij lacht. Wie Pikó bezoekt op het gemeentehuis, ziet uitsluitend lege bureaus, lege kasten en dito papierlades. Hij is twee dagen in functie. ‘Ik ken net de weg naar de mannen-wc.’ Het liefst komt hij op de fiets naar zijn werk, of hij neemt bus 99, ook wel bekend als het ‘gedetineerdenbusje’. Inwoners klampen hem ongelovig aan. Als journalist was Pikó gewend ‘diagnoses te stellen’. Nu wil hij een ‘therapeut’ zijn, naar eigen zeggen met twee speerpunten: meer transparantie en minder corruptie.