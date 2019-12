De Grote Volkskrant Voetbalquiz 2019

Meedoen aan de voetbalquiz kan hieronder tot zaterdag 4 januari. De uitslag wordt op 11 januari bekendgemaakt, vanzelfsprekend zowel online als in print.

Als vanouds verloot de sportredactie boeken onder de winnaars van de quiz, elf in totaal. Hoofdprijs is het prachtige koffietafelboek Keizer dat Jaap Visser en Bart Jungmann schreven over Piet Keizer (Kick Uitgevers), met een keur aan uitblinkende fotografie. Van het meesterwerk is één exemplaar beschikbaar. Van de volgende boeken worden twee exemplaren verloot. Cruijff van Auke Kok (Hollands Diep), de langverwachte biografie die ruim drie jaar na de dood van Cruijff verscheen. Basta (Lebowski), de autobiografie van Edwin Schoon over Marco van Basten. Twee (gesigneerde) exemplaren van de twee boeken die sportverslaggever Willem Vissers liet verschijnen over de successen van Ajax en de nationale vrouwenploeg, respectievelijk Jongensdromen en Meisjesdromen. Tenslotte twee exemplaren van 14 gemiste oproepen van Cruijff, van Michel van Egmond. De laatste drie boeken verschenen bij Inside.