In dit oude Italiaanse klooster vestigt Steve Bannon zijn gladiatorenschool voor populisten

Dat begon allemaal op die memorabele dag in 2014, toen Harnwell in Rome een lezing organiseerde waarbij Steve Bannon de belangrijkste spreker was. Bannon trok van leer tegen de politieke elite, hekelde de groeiende kloof tussen kerk en staat en pleitte voor een ‘oorlog tegen het jihadistisch islamitisch fascisme’.

‘Die toespraak was een openbaring’, zegt Harnwell, die zijn haren, net als Bannon, strak achterover kamt en wiens kleding, net als Bannon, uit veel laagjes bestaat. ‘Het was de beste politieke toespraak die ik ooit zag. Steve was briljant, geniaal. Ik lees die woorden nog vaak terug.’

Ook Bannon zelf bleek na die dag in 2014 geïnteresseerd in Harnwell, getuige de kwalificaties ‘pionier’ en ‘slimste man van Rome’ die hij sindsdien op hem losliet. Dat respect is verklaarbaar: Bannon wil graag een wereldwijde populistische opstand ontketenen, die volgens hem in Europa moet starten. Harnwells hulp komt daarbij uitstekend van pas, niet in de laatste plaats omdat hij een zeer goed netwerk heeft in Italië – het eerste West-Europese land waar een volledig populistische regering de scepter zwaait.

Niet voor niets was Bannon vorig jaar meermaals in Rome om te verkondigen dat Italië het ‘centrum van het politieke universum is’ omdat er een experiment gaande is ‘dat, als het werkt, de wereldwijde politiek zal veranderen’. En niet voor niets stond tijdens al die toespraken een man continu aan Bannons zijde: Benjamin Harnwell.