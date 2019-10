De Chinese ijzeren slang trekt dwars door Nairobi National Park

De Keniaanse regering presenteert infrastructurele megaprojecten als wegbereiders van economische voorspoed, en de weg naar de welvaart mag best door een wildpark. Het spoor is een verlengstuk van de 470 kilometer rails die China al neerlegde tussen de Keniaanse havenstad Mombasa en Nairobi. ‘Fase 1’ is operationeel sinds 2017 en loopt door Tsavo – dat is een wildpark.

Fase 2, met het tracé door Nairobi National Park, moet uiteindelijk reiken tot aan Kenia’s westelijke uiteinde, een afstand van 490 kilometer. Daarvan is 100 kilometer klaar, en vorige week heeft president Uhuru Ken­yatta dit gedeelte alvast feestelijk geopend. De locomotieven, met het rood en geel van China, rijden op diesel en stoten dikke zwarte rook uit in het park.

De regering zegt dat ze de route in het park liet bouwen omdat dit financieel voordelig was. De route is korter dan een boog om het park heen en er hoefden geen landeigenaren te worden uitgekocht. Wat betreft de dieren voorspelt de milieueffectrapportage van de overheid dat de gevolgen zullen meevallen.

Onzin, zegt John Musingi. Volgens de milieuwetenschapper van de universiteit van Nairobi zijn al negatieve effecten merkbaar sinds de aanleg. De betonnen draagconstructie van het spoor biedt dieren in principe een onderdoorgang, ‘maar giraffes bijvoorbeeld zijn schuw en denken dat hun leefgebied stopt bij het spoor’, zegt Musingi door de telefoon. ‘In feite zitten we nu met twee kleine parken.’