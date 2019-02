De buurtwacht wordt steeds populairder, vooral in veilige wijken. Waarom juist daar?

Ook in andere delen van Ruwaard is de criminaliteit niet opvallend hoog. Toch zijn in de woonwijk zo’n 350 burgers lid van de buurtapp, van wie er, verspreid over acht sub-wijken, tachtig surveilleren. Coördinator Gertruud Verbruggen (49) houdt alle loop- en preventiegroepen nauwlettend in de gaten en schakelt rechtstreeks met de wijkagent. Ze heeft er zelfs een aparte telefoon voor. De buurtpreventie was haar initiatief. Niet omdat Ruwaard per se onveilig is, maar ook voor de saamhorigheid.

‘Vroeger als je een kopje suiker nodig had, ging je naar de buurvrouw, nu ga je naar de supermarkt’, zegt Verbruggen. ‘We wonen in zo’n individualistische maatschappij, niemand kijkt meer verder dan zijn eigen voordeur. Het is ieder voor zich en God voor ons allen.’