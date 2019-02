Cynthia Boll wint Zilveren Camera 2018 met fotoserie over overstromingen in Jakarta

Bolls winnende serie toont hoe de Indonesische hoofdstad Jakarta wordt geteisterd door overstromingen – een gevolg van extreme bodemdaling tussen de 10 en 25 centimeter jaarlijks. Boll richtte haar camera op de gevolgen voor de bewoners van de laaggelegen wijk Muara Baru. Zij waden tot hun enkels of middel door het water en moeten hun huisraad redden door die naar bovenverdiepeingen te verhuizen.

Met zijn aanwezigheid onderstreepte de koning het feestelijke karakter van de uitreiking – gevolg van de 70ste verjaardag van de Zilveren Camera. De winnende foto’s in de vele categorieën waarin prijzen worden toegekend, weerspiegelen gewoontegetrouw belangrijke gebeurtenissen en kwesties in binnen- en buitenland. Zo waren er in 2018 het dramatische ongeluk met de stint in Oss (met de dood van vier kinderen tot gevolg), politieke kwesties van vlindergewicht (FvD-voorman Thierry Baudet onttrekt zich wijn drinkend en rokend aan debat in de Tweede Kamer) en ernst (D66-Kamerlid Pia Dijkstra weet in Eerste Kamer krappe meerderheid te winnen voor Donorwet).

Met de onderscheiding van Bolls serie over Jakarta kiest de jury nadrukkelijk voor documentaire fotografie die een belangrijke maatschappelijke kwestie behandelt (klimaatverandering en armoede) boven een beeld dat het harde nieuws weerspiegelt. Die keuze sluit aan op die van de vorige editie, toen Chris Keulen de Zilveren Camera won met een serie in zwart-wit over een echtpaar waarvan de vrouw dementeert. Het is ook een tendens die de veranderingen in de journalistiek weerspiegelt; gedrukte media, de belangrijke afnemers van fotojournalisten, ruimen niet zo vaak meer plek in voor nieuwsfoto’s op hun voorpagina’s. Des te meer ruimte voor achtergronden en verdieping, het soort reportages waartoe die van Boll behoren.

De winnende foto’s van de Zilveren Camera worden geëxposeerd in Museum Hilversum vanaf zaterdag tot en met 31 maart.