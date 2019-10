China viert 70-jarig bestaan: zelfverzekerde parade is ook een pose

Gejuich stijgt op, als de aanvalsdrones, hypersonische raketten en torpedo’s voorbij de Poort van de Hemelse Vrede en president Xi Jinping worden gereden. Zo’n dertigduizend genodigden – geselecteerd op partijtrouw – zwaaien uitbundig met Chinese vlagjes, zo synchroon dat het lijkt afgesproken. Ze klappen, zingen en fotograferen erop los, terwijl het Chinese leger zijn wapentuig showt, uitgestald als was het snoepgoed voor kinderen.

De Chinese Volksrepubliek bestaat zeventig jaar, en dat is dinsdag uitgebreid gevierd, met een enorme militaire parade. Het ‘schouwen van de troepen’ is in China een vijfjaarlijkse traditie, maar dit jaar was een bijzondere editie. Met 15 duizend militairen, 85 duizend burgerdeelnemers, 160 vliegtuigen en helikopters en 580 tanks en raketten was het de grootste legerparade sinds de stichting van de Volksrepubliek in 1949. De Chinese staatsmedia kwamen superlatieven tekort.

Voor een deel is de opschaling logisch, want de militaire, economische en politieke macht van China is de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen, een succes dat de Chinese leiding graag wil etaleren. Maar evengoed zijn er analisten die het Chinese spierballengerol omgekeerd interpreteren: als een pose waarachter China zijn alsmaar zwaardere problemen verbergt. Het vertoon van eenheid moet de werkelijke onenigheid versluieren.