Bevallen boven de Siberische taiga in de ambulancehelikopter

Bevallen in een helikopter is ingewikkeld, elke keer weer. Communiceren is nauwelijks mogelijk door het geraas van de rotor. Als er een sneeuwstorm opsteekt – en dat gebeurt nog weleens in de Siberische taiga – dan schommelt de kraamkamer alle kanten op. ‘Bevallen kun je het best op de grond’, had arts Maxim Andrejev gezegd voordat de MI-8 de lucht in vloog. Naast hem op het bankje in de helikopter staat de oranje doos met medische instrumenten voor bevallingen. Het toestel scheert over eindeloze oerbossen, elandenkuddes en bevroren riviertjes, op zoek naar de jonge vrouw die het alarmnummer gebeld heeft.