Beira vecht tegen de zee – en tegen de overheid

José Alberto Mpango (48) schudt zijn hoofd bij de gedachte dat er al in 2013 een plan lag om Beira klimaatbestendig te maken. Mpango werkt als directeur ‘fysieke planning’ in het gemeentehuis, een Portugees art deco-gebouw met uitzicht over Praia Nova en de zee. De screensaver op zijn computer is een foto van een mannelijke collega met een oranje hesje en een witte valhelm die tot aan zijn buik in het water staat omdat hij kennelijk een landmeting verricht in een kanaal.

Mpango laat het ambitieuze plan uit 2013 zien. Hij ontrolt een metersgrote landkaart: het ‘Beira Masterplan’. Dat draait om nieuwe strekdammen in zee, drainagesystemen in de stad en duizenden huisjes enkele kilometers landinwaarts, waar je in het geval van een overstroming hopelijk geen natte voeten krijgt. Een blauwdruk voor een veiliger toekomst, dat was het idee. Maar tussen droom en daad stonden praktische bezwaren: de stad had er geen geld voor, buitenlandse investeerders toonden weinig interesse en de regering van Mozambique dwarsboomt Beira omdat het een bolwerk is van oppositie. Sinds Idai wordt die urgentie meer gevoeld, zegt Mpango: bij de gemeente en bij meer donoren dan alleen Nederland, de gangmaker achter het oorspronkelijke plan. Commerciële investeerders worden hopelijk alsnog overtuigd, nadat ze eerder geen overdreven interesse hadden getoond.