Autodelen is de toekomst, zeggen kenners. Werkt het in de praktijk?

Onze eerste echte autoloze verplaatsing is in mei. We willen naar de bioscoop in het westelijke deel van de stad. Te ver om te fietsen (we hebben geen zin) en met de tram moeten we te vaak overstappen (we hebben geen zin). Normaal pakken we dan de auto, nu kiezen we voor een elektrische deelauto van Fetch. Het voordeel van dit systeem is groot: je pikt een auto op in de buurt en kunt hem overal in de stad weer achterlaten, waarna een andere gebruiker hem weer kan meenemen – zonder parkeerkosten. Wel jammer dat ik vandaag 500 meter moet lopen naar de dichtstbijzijnde auto. De kosten vallen mee: twee keer een tientje; minder dan we kwijt waren geweest aan parkeren en diesel. De eerste besparing is binnen.

Enkele dagen later breng ik mijn oudste zoon en zijn moeder ’s avonds naar een theatervoorstelling in Almere. Per Greenwheels, omdat deze auto’s vooraf gereserveerd kunnen worden en je dus verzekerd bent van transport. Milde opwinding maakt zich van me meester als ik de hoek om loop en de auto daadwerkelijk op me staat te wachten. Dit is dus de moderne tijd!