Dat de astronauten hun bestemming slecht kenden, werd bevestigd toen de maanlander Eagle dichter bij het oppervlak kwam. Zo’n 300 meter boven het maanoppervlak zag Armstrong uit zijn raam dat de boordcomputer hen richting een grote krater dirigeerde, waar omheen stenen lagen ter grootte van Volkswagens. In een fractie van een seconde besloot hij de besturing over te nemen en hen persoonlijk naar een veiliger gebied te leiden.

In het commandocentrum in Houston leidde dat tot ­zenuwslopende momenten. In vrijwel elke simulatie had Armstrong de ­maanlander al lang op de grond gezet. Van de krater en de stenen wisten zij niets – Armstrong had zijn volledige concentratie nodig om de maanlander aan de grond te zetten. Dat was bovendien geen sinecure, want de Eagle moest recht landen. Wanneer hij het maan­oppervlak onder een hoek zou raken, konden de poten afbreken waardoor een vertrek van de maan vrijwel onmogelijk zou worden.

Uiteindelijk zette Armstrong de lander zonder kleerscheuren neer. Later dan gepland, met bijna lege brandstoftanks, maar dat maakte het voor de oud-testpiloot alleen maar mooier. Een moment lang staarden hij en Aldrin elkaar aan. In hun glazen helmen tekende zich een grijns af op beide bebaarde gezichten. Ze gaven elkaar met hun stevige astronautenhandschoenen een hand. Een ­moment stilte en toen die verlossende woorden, die ook vijftig jaar na dato nog altijd voor kippevel zorgen. ‘Houston, hier Tranquility Base. The Eagle has landed.’