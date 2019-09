(Ambtenaren geven in kat- en-muisspel journalisten beleidsstukken terug als gatenkaas)

Grote stukken tekst zijn onleesbaar gemaakt met witte vlakken, maar in het vrijdag opgedoken ambtsbericht van 16 september 2014 zijn enkele cruciale zinnen nog wel leesbaar. Minister Opstelten krijgt met de brief inzage over ‘de voorgenomen beslissing’ van het Openbaar Ministerie om Geert Wilders te vervolgen voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Het ‘uitgebreide ambtsbericht’ krijgt Opstelten die dag ook onder ogen, maar is door het ministerie voor de buitenwereld onleesbaar gemaakt.

De bevindingen maken duidelijk dat de oud-minister Opstelten mogelijk meer bemoeienis heeft gehad met de beslissing om Wilders te vervolgen dan hij altijd heeft beweerd, constateert RTL Nieuws-journalist Pieter Klein. ‘Het is weer een barstje in het verhaal dat de minister van niks wist.’ Samen met collega Stephan Koole kreeg Klein deze brief pas boven tafel na een langdurig juridisch gevecht, waarbij ze gebruikmaakten van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook na het opduikelen van het nieuwste document afgelopen vrijdag blijven er nog veel vragen open. Door het weglakken van passages in het document is immers nog altijd niet goed na te lezen wat de rol van de minister precies was.

Het voorbeeld met de documenten over Opstelten is tekenend voor hoe lastig het is om interne documenten van de overheid boven water te krijgen. Met de Wob in de hand mogen journalisten, onderzoekers, advocaten, wetenschappers en alle burgers alle documenten bij de overheid opvragen. Maar na elk verzoek is de vraag of de documenten worden gevonden, of ze vervolgens tijdig openbaar worden gemaakt en of ze nog leesbaar zijn nadat de overheid gevoelige passages heeft doorgekrast. Zo ook bij het verzoek van RTL. Eerst zouden er bijna geen documenten zijn, vervolgens werden toch meer documenten gevonden en duurde het erg lang voordat het ministerie die vrijgaf. En als de documenten uiteindelijk worden opgestuurd, blijken veel passages weggelakt. Waarom loopt het toch zo stroef om documenten van de overheid in handen te krijgen? En valt dat op te lossen?