Als ons landbouwsysteem failliet is, is het voedselbos dan het antwoord?

Vorst is voor deze bomen geen probleem; ze kunnen temperaturen tot min 25 verdragen. Waar ze slecht tegen kunnen is de wisselvalligheid van ons weer. Centraal-Azië heeft een landklimaat met een aan-uitknop voor zomer en winter. In de winter is het steenkoud, maar wordt het eenmaal warm, dan blijft het ook warm. Dat is anders dan in West-Europa, waar het na een paar mooie lentedagen zomaar weer kan vriezen.

Bomen gaan daar elk op hun eigen manier mee om. Optimisten als de abrikoos beginnen als de winter voorbij is na een paar warme dagen al te bloeien. Die worden afgestraft als het later gaat vriezen. Appels en peren zijn voorzichtiger, zij ontluiken pas als het weer echt opwarmt. Langslapers als de tamme kastanje laten zich niet verleiden door de eerste zwaluw, die bloeit pas in juni. ‘Heel verstandig’, zegt Van Eck.

Een paar soorten zoals de duindoorn, de kruisbes, de rode bes en de framboos hebben de IJstijd overleefd: die trekken zich van de stemmingswisselingen van ons klimaat niets aan.

Samen nemen we gevolgen van de vorst op. De abrikoos, twee weken geleden nog een roze bruidsjurk, lijkt grotendeels bevroren, zegt Wouter. ‘Die neemt dit jaar een sabattical.’ Wat minder erg is dan het lijkt. Een plant die geen vrucht draagt, kan al zijn energie steken in de groei en zo de schade volgend jaar inhalen.

Tussen de takken van de uiensoepboom door slingert de kiwibes omhoog. Alleen de hoge takken zijn nog groen, de onderste zijn verdord door de kou. Koude lucht is zwaarder, legt Wouter uit, en zakt naar beneden. Daarom is het aan de bodem kouder dan hogerop. De uiensoepboom met zijn eetbare bladeren (die naar uiensoep smaken) heeft zelf ook een tik gekregen. Schade is er. Hoeveel zal later blijken.