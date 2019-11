Als je ouders van de Stasi blijken

Als hij over Willy Brandt praat, krijgt Pierre Boom ook 45 jaar later nog tranen in de ogen. ‘Hij was mijn politieke vader, die door mijn lijfelijke vader tot aftreden werd gedwongen.’ Veel later kwam hij erachter dat de vrouw van de bondskanselier, Rut Brandt, zich na de ontmaskering van de Guillaumes over Pierre had willen ontfermen. Ze hadden elkaar een jaar eerder leren kennen, toen de familie Guillaume op uitnodiging van Brandt de zomervakantie doorbracht in Noorwegen. Terwijl zijn ouders in geheime regeringsdocumenten snuffelden, liet Pierre zich verwennen door de ‘warmhartige’ mevrouw Brandt.

De brief die mevrouw Brandt hem schreef, kwam nooit aan. Boom vermoedt dat de Stasi de brief heeft onderschept, maar heeft daarvoor geen bewijs. ‘Ik houd niet van ‘wat zou er zijn gebeurd als’-verhalen, maar als ik die brief wel had gekregen, was alles anders gelopen.’