Als het aan deze Russische wetenschappers ligt, heerst in Siberië straks weer een ijstijd

Harvard-wetenschapper George Church hoopt er binnen tien jaar een aan hem te leveren. Klonen is uitgesloten bij gebrek aan mammoet-eicellen, maar het kan ook anders, denkt de geneticus. Hij probeert de genen van een Aziatische olifant zo aan te passen dat die in een mammoet verandert. Langer haar, dikkere vetlaag, kleinere oren (anders bevriezen ze in de kou).

Church zegt dat zijn team erin is geslaagd om in losse, gekweekte cellen een aantal genen aan te passen, al is het afwachten wat voor effect die hebben op de rest van de olifant. Ondertussen wordt er in zijn laboratorium gewerkt aan een synthetische baarmoeder. Die is nodig omdat de Aziatische olifant een bedreigde diersoort is en dus niet gebruikt mag worden voor radicale experimenten. Alleen is de synthetische baarmoeder nog lang niet af en is er überhaupt nog nooit een zoogdier geboren uit een baarmoeder die niet echt is. Laat staan een mammoet met een draagtijd van 22 maanden.

‘Het zal nog wel even duren’, zegt Nikita, die onlangs op bezoek was in Church’ laboratorium. ‘Maar ik denk dat het mogelijk is dat ik in mijn leven nog een mammoet zie.’ Hij en Church geloven allebei dat grote ideeën de wereld kunnen veranderen.