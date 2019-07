Als de tireur aantreedt, is geen bal veilig

‘Jongens, de Ricard is op!’ De 27-jarige Paul Doussin heeft zich met zijn vrienden geïnstalleerd in de schaduw van een rij platanen in het Parc Borély in Marseille, het epicentrum van Frankrijks grootste pétanquetoernooi. Op een grindpad zijn ze verwikkeld in een spannend officieus potje tegen een andere vriendengroep. Maar sommige dingen gaan voor. Ricard bijvoorbeeld, een typisch Zuid-Frans alcoholisch anijsdrankje. Doussin drukt zijn metalen boules in de handen van een kameraad. ‘Neem jij het even over? Dan ga ik meer Ricard halen.’



Voor de meeste Nederlanders is ­pétanque – bij ons beter bekend als jeu de boules – een gezellig tijdverdrijf voor in de zomervakantie. Het heeft een wat ouderwets imago; in officieel verband wordt het spel in Nederland vooral door ouderen gespeeld. Sinds een aantal jaar zijn er weliswaar steeds meer twintigers en dertigers in de grote steden die jeu de boulen – met heuse boulesfestivals en boulesbars tot gevolg – maar als sport is het in Nederland niet populair.