Wat er met Eastermar (1.600 inwoners) gebeurde toen het dorp de Postcodekanjer won

Rienk Vlieger zegt het, winkelier Sjouke Wijnsma zegt het, en met hen vele anderen: wat een geluk dat die miljoenenprijzen buiten het dorp vielen. Vlieger: ‘Stel anders dat één kant van een straat in het dorp de miljoenen had gewonnen, en de overkant niet, dat was niet prettig geweest. Nu heeft de loterij niet tot een tweedeling geleid.’

Een van hoofdprijswinnende gezinnen trekt zich meteen terug in de anonimiteit. Zelfs voor het gebak van de Vijf Uurshow doen ze de deur niet open. Het stel dat de grootste prijs wint, is inmiddels verhuisd naar een groter huis in een plaats verderop. Hun achterbuurvrouw, Sietske Meijer-Bok, met haar familie net terug uit Portugal, mist hen nog elke dag. ‘Ik was jaren goed met hun, en nu ben ik mijn geliefde buren kwijt.’

De andere gelukkige dorpelingen houden er per lot 55 duizend euro netto aan over, een enkeling met een paar loten meer. Mooie bedragen om behapbare dromen van te realiseren. Gekke dingen doen de meesten er niet mee. Ze kopen een nieuwe auto, verbouwen hun huis of gooien de tuin over de kop. Opvallend veel mensen doen duurzame investeringen, in zonnepanelen bijvoorbeeld. ‘Het is geen bedrag dat je leven verandert’, zegt Vlieger. ‘Niemand is naast zijn schoenen gaan lopen. Bijna niemand is verhuisd.’

Toch is er soms ook ongemak. Alles staat plotseling in het teken van de loterij. In het dorpscafé denken toeristen opeens dat ze niet meer hoeven te betalen voor hun koffie. En als hoteleigenaar Eddy Westra op zijn vrije maandag in de zon koffie zit te drinken voor zijn zaak, krijgt hij te horen: ‘Zie je, ze hoeven hier niet meer te werken.’ Een paar maanden later koopt Westra een BMW, niet eens nieuw. ‘Had je toch loten’, kreeg ik toen te horen. Alsof mensen niet zien hoe hard ik ervoor werk.’