Een dakloze met vele levens – op zoek naar de man bij wie ik te weinig stilstond

‘Don’t forget to read da book.’ Het waren zo’n beetje de eerste woorden Engels die mijn kinderen leerden. We waren in de zomer van 2015 naar New York verhuisd, naar een buurt met bruine huizen met van die trappetjes ervoor, trappetjes die nog steeds op zijn Nieuw-Amsterdams ‘stoepen’ heten, met bomen en een grappige dorpsstraat met een speelgoedwinkel en een boekwinkel en een kledingwinkel, een straat waar de mensen nog lopen, op weg naar school of naar huis of naar de metro naar Manhattan. En ­onderweg kwamen we dan de bedelaars tegen, van wie er eentje dat zei: vergeet niet Het Boek te lezen.

Hij zag er hard uit, een oude man

met een gelooid gezicht in een donkere capuchon, met nog één tand in zijn mond, een enorme hoektand linksonder waarin zijn hele gebit zich leek te ­hebben verzameld, een laatste slagtand waarmee hij zich kon verweren in de jungle van de stad.

‘Wat zegt hij?’, vroegen de kinderen. Mijn zoontje van 7 had maanden eerder, nadat we hem hadden verteld van onze overtocht, nog opgelucht tegengeworpen dat de verhuizing onmogelijk was: hij sprak geen Engels. Als stil protest was hij er ook niet aan begonnen. En dus leerden hij en zijn zusje hun eerste woorden op straat, van een zwarte man op een kratje bij de supermarkt.

Ik legde uit welk boek de man bedoelde. Het Boek was de reden dat ik hem in die eerste maanden vooral ­negeerde. Ik had geen zin of tijd om stil te staan bij een oude zeloot met zendingsdrang. Hij was niet de enige. Niet alleen in New York, maar ook in Denver en DC, in Miami en Madison en alle andere steden van Amerika kom je er honderden, duizenden tegen: mannen en vrouwen die op straat zijn komen te staan, en dat zijn er te veel.