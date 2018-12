Voor het vierde weekend op rij gingen zaterdag mensen in gele hesjes de straten op. Ook in Nederland en België, maar de grootste demonstraties waren in Frankrijk. Met name in Parijs gingen de protesten gepaard met geweld, vernieling en plunderingen. Onze fotograaf Guus Dubbelman was ter plaatse en legde voor ons de gele hesjes-demonstratie op de Champs-Élysées vast.