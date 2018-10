Leidsche Rijn: de wijk waar je nooit dacht te gaan wonen

‘Wij gaan nooit in Leidsche Rijn wonen’, zeiden zzp’er Emily Hasekamp (46) en haar partner, technisch constructief tekenaar, tegen elkaar. Nog geen 30 waren ze, een verhuizing naar dat suburbane gebied van de gemeente Utrecht leek uitgesloten.

Zo’n woonomgeving waar alles en iedereen nieuw is, met strak aangelegde straten, ongetwijfeld eenvormige rijtjeshuizen en waar vermoedelijk niets gebeurt. Met louter jonge gezinnen.

‘Eigenlijk klopt het beeld dat we er van hadden wel’, concludeert Hasekamp nu opgewekt, thuis aan de keukentafel. ‘Thuis’ staat voor een koopwoning in Parkwijk, een van de eerste buurten van Leidsche Rijn, waar ze al vijftien jaar woont. ‘We zijn hier gelukkig. Onze zoon van 9 jaar kan overal spelen.’

Op deze doordeweekse ochtend, om een uur of tien, is het in de straat waar Hasekamp woont inderdaad doodstil. Er is amper een auto te zien. ‘Iedereen is al vroeg weggereden naar het werk. Overdag kun je hier een kanon afschieten.’

Ook huidtherapeut Tessa de Visser (33) en haar vriend wisten het vijf jaar geleden zeker: nooit naar Leidsche Rijn. ‘Dat is geen Utrecht, dat is niet gezellig.’ Ze woonden in een levendige volkswijk in de oude stad. Ze lieten zich toch verleiden door een mailtje over een nieuwbouwproject.

Tessa: ‘De Meern stond erbij, als locatie. Ik had niet eens door dat dat Leidsche Rijn was.’ Nu, twee jaar woonachtig in die buurt waar hun dochter Noa is geboren, is er soms de zucht naar het rumoer en de diversiteit van de volkswijk, maar verder geen klagen. ‘Om ons heen wonen allemaal tweeverdienersgezinnen. Iedereen is druk. Maar mooie natuur is dichtbij en je bent zo in de stad.’

Niet alleen de hoogstedelijke elite, ook Vinexbewoners zelf zijn maar al te vertrouwd met de reputatie die nog altijd aan het begrip kleeft. Vinex? Huizenzeeën met een monocultuur (wonen) waar dezelfde soort mensen woont, met dezelfde beweerde kleinburgerlijke levensstijl. In een woonomgeving zonder enige identiteit waar de doodsheid van afstraalt.

Welkom in het jubilerende Leidsche Rijn, de Utrechtse icoon van de Vinexbouw, waar nu precies twintig jaar geleden de eerste bewoners de sleutels overhandigd kregen van hun huis aan het Klifrakplantsoen. Twee decennia later schiet het woord ‘wijk’ tekort voor wat er op de grootste uitleglocatie van het land aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal is gebouwd.

Ruim 85 duizend inwoners telt Leidsche Rijn nu. Wanneer het stadsdeel af is zijn het er vermoedelijk ruim 100 duizend. Aan de westkant van het oude Utrecht, tussen de rijkswegen A2 en A12, is straks een stad bijgebouwd met de omvang van Leeuwarden of Delft.