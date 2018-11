Hoe het grootste windpark van Afrika er ondanks alles kwam

Terugkijkend vindt Dolleman beslist niet dat ze naïef of paternalistisch zijn geweest. Marsabit was altijd een vergeten gebied: de Britten lieten het een eeuw geleden al links liggen en ook voor de Keniaanse regering viel er niets te halen. Nu er vooruitgang is door de ontsluiting van het gebied, gaat dat onvermijdelijk gepaard met randverschijnselen en een verlies van tradities. Er lopen meer mensen rond in westerse kleding dan voorheen. In Nederland dragen mensen ook geen klederdracht meer. Dat is jammer, zegt hij, maar mensen krijgen er veel voor terug. En modernisering sluit niet uit dat volken kunnen vasthouden aan hun cultuur. Toch?

De Nederlandse polderondernemer moet lachen. Al die jaren die ze eraan hebben moeten besteden om de overheid te overtuigen van het nut van het project voor Kenia – en nu loopt juist die overheid ermee te koop. In de media ­pochen ministers deze weken op de schaalgrootte van het woestijnproject, op de enorme besparingen voor de schatkist en de winst voor het milieu. Geen woord meer over inhalige Hollanders en landroof. In de provincie wachten ze met smart op het moment dat in de dorpen het licht aangaat en de dieselgeneratoren definitief het zwijgen wordt opgelegd.