In de fabrieken van Indiana wordt de Amerikaanse verkiezingsstrijd beslist

Ja, het gaat wonderlijk goed, zegt Andrew Berger van de Indiana Manufacturing Association, de club van de maakindustrie, die 30 procent van de economie in Indiana omvat. Hij zit in een kantoortje in de hoofdstad Indianapolis versierd met aluminium kunstwerpen, op een steenworp afstand van de parlementsgebouwen, de jachtvelden van de lobbyist. ‘Maar dat is al gaande sinds 2009, toen de werkloosheid op het hoogste punt stond. Ik weet het nog goed: 29 juli. Ruim 10 procent werkloosheid, 20 procent in Elkhart! Sindsdien hebben we er 100 duizend banen bij gekregen in de industrie.’

Hoewel de groei dus al jaren aan de gang is, was de belastingverlaging van Trump wel echt een belangrijke wet voor zijn leden, zegt hij. ‘De vennootschapsbelasting is van 35 procent naar 21 procent gegaan. Dat was hoognodig om beter te concurreren met de landen in Europa.’

Het betekent onder meer dat medicijnenfabrikant Eli Lilly op volle sterkte in Indianapolis blijft, zegt hij. ‘Er was een reële angst dat Lilly dezelfde kant op zou gaan als Pfizer, dat zijn vestiging in Indiana heeft gesloten en veel werk naar Ierland heeft verplaatst’, zegt Berger. ‘Lilly heeft ook vestigingen in Ierland, en het leek erop dat ze dat zouden uitbreiden. Dankzij de nieuwe belastingregels brengen ze miljarden terug naar Amerika, die hier kunnen worden geïnvesteerd.’

Over de protectionistische impulsen van Trump is hij minder enthousiast. De heffingen op geïmporteerd staal en aluminium vormen een medaille met twee kanten. ‘Ze zijn goed voor de makers van die metalen, want die kunnen hun producten nu duurder verkopen, maar niet goed voor de kopers ervan. We hebben leden in beide groepen. Indiana is de grootste producent van staal in Amerika en natuurlijk zijn die bedrijven blij met de importheffingen. Maar de gebruikers van staal moeten nu duurder inkopen.’

Ze waren heel zenuwachtig over de Nafta-onderhandelingen, zegt hij, waarbij Trump het handelsakkoord met Mexico en Canada openbrak. ‘We houden niet van onzekerheid. Maar we zijn wel blij met het resultaat.’