In Japan verdwijnt het uitzicht op zee achter een tsunamimuur

Haar huis, dat met zijn houten schuifwanden, verhoogde houten vloer en licht gebogen dak in klassiek Japanse stijl is gebouwd, is door zijn ligging op de voet van een heuvel een van de weinige gebouwen die – op waterschade na – onaangetast bleef. Op de rampdag zag ze vanuit dit raam hoe de vloedgolf op de stad af denderde. Ze vluchtte de heuvel op en bleef ongedeerd. Toch trof de ramp haar ook. Ze verloor haar man en schoonouders – die op het moment van de tsunami in het centrum waren.

De bouw van de muur, zevenenhalf jaar later, voelt voor mevrouw Ito als een dubbele straf. Ze is niet de enige. Na klachten van bewoners over het verpeste uitzicht werd de hoogte van de zeemuren op tientallen plekken bijgesteld. Elders werden ramen in de muur geplaatst zodat er toch nog iets te zien viel. In Rikuzentakata is de muur op verschillende plekken van een trap voorzien zodat bewoners de baai vanaf de muur kunnen bewonderen.

Grote protesten bleven uit, ook hier. De meeste inwoners lijken net als de oestervissers eieren voor hun geld te kiezen, ondanks waarschuwingen van kritische experts dat de muur schijnveiligheid biedt: een volgende vloedgolf kan altijd weer hoger zijn dan die in het rampjaar 2011. Mevrouw Ito zegt zich juist onveiliger te voelen. ‘De vorige keer kon ik de golven nog zien aankomen. Straks kan dat niet meer.’