In het verwoeste Paradise heerst de twijfel: ‘Valt hier nog wel te leven?’

‘Onthoud: jullie zijn geen slachtoffers’, zegt Robert Crown tegen een zaaltje vol mensen die net hun huis hebben verloren. ‘Jullie hebben macht. Die moeten jullie gebruiken.’



Het is een echo van wat er op de aankondiging stond van de presentatie in het Ramada Plaza hotel in Chico, een stad in Californië op vijftien kilometer van Paradise, het plaatsje dat in november in de as werd gelegd door de dodelijkste brand in de Verenigde Staten in honderd jaar. ‘Victim Power’, beloofde een plakkaat langs de weg als motto voor deze avond. ‘You’ve got the Power, so now use it!’

En dat kon het beste door naar deze ‘one-stop’-gelegenheid te komen, waar je kon beginnen je een weg te banen in deze ‘compleet nieuwe omgeving’.

Dus zitten er nu een stuk of twintig mannen en vrouwen, de meeste met grijze haren, onder een systeemplafond naar mannen te kijken die op een flipover woorden hebben geschreven als Extra Kosten van Levensonderhoud en Uitgebreide Vervangingswaarde. Hier kun je een adviseur in de arm nemen die het maximale uit je verzekeringspolis kan halen, of iemand die de resten van je huis opruimt, of iemand die de grond schoonmaakt. Achter in het zaaltje staan de haastig ingekleurde schetsen van vier bungalowontwerpen opgesteld, voor het geval dat je vanavond een nieuw huis wil bestellen.



‘Een letselschadeadvocaat pakt gauw 30 of 33 procent’, zegt Crown, die de strijd met de verzekeringsmaatschappij voor je wil aangaan. ‘Wij vragen maar 15 procent.’



‘Hoe eerder je begint hoe beter’, zegt Don Trylovitch, een gezond gebruinde Californiër met golvende haren, die namens het bedrijf Golden Coast de bungalows aan de man probeert te brengen. ‘Het wordt alleen maar duurder.’

‘Je kunt de grond ook door overheid laten opruimen’, zegt David Lewis, die voor 30 duizend dollar het opruimen op zich kan nemen. ‘Maar die graven dwars door je septic tank heen.’



Het zijn een soort commerciële hulpverleners, deze mannen, die horen bij een land waar problemen meestal langs de weg van vraag en aanbod worden opgelost, en die welgemeende adviezen naadloos laten overgaan in gestroomlijnde verkooppraatjes. Het is aan de toehoorders die te scheiden.



Dan is het tijd: sommige van de aanwezigen moeten terug naar de noodopvang. De avondklok gaat om 22.00 uur in. Met nieuwe vragen schuifelen ze de deur uit, deze slachtoffers die geen slachtoffers hoeven te zijn.