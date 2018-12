In de muren zit het angstzweet gevangen - een laatste blik op het Pieter Baan Centrum

‘Te laat’, staat er op de muur van de lege ruimte met de dikke, stalen deur gekalkt. Het ruikt er wee en muffig. ‘De geur van angstzweet gaat nooit meer uit dit gebouw’, zegt André Groenewegen (61). ‘Dit was de isoleercel.’

Groenewegen was de afgelopen dertig jaar bewaarder en bewaker in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De psychiatrische observatiekliniek voor verdachten van ernstige misdrijven is in oktober verhuisd naar een nieuw gebouw in Almere; veel lichter en moderner en met meer buitenruimte dan dit grijze kolos van vier verdiepingen dat ook binnen gedateerd oogt – alleen al vanwege de met groezelige platen beklede lage plafonds. Vrijdag is het Utrechtse pand overgedragen aan het Rijksvastgoedbedrijf, op termijn wordt het mogelijk gesloopt.

Het vertrek uit Utrecht is het einde van een tijdperk, vindt Groenewegen. ‘Een verlies voor de stad. Iedereen kent het Pieter Baan Centrum.’ In 1949 opende de psychiatrische observatiekliniek aan de Utrechtse Gansstraat, tegenover een kerkhof. Tot zo’n twintig jaar geleden was er ook vrouwengevangenis gevestigd. ‘In de volksmond heette het er al gauw Het Luie End’, zegt Groenewegen. ‘Aan de ene kant van de weg liggen ze onder een steen, aan de andere kant zitten ze.’