Hoe houd je verkiezingen tussen de rebellen van Congo? Met stemmachines!

De stemmachine is eigenlijk niet meer dan een printer, betoogt Congo’s kiescommissie: de verkiezingsuitslag wordt gebaseerd op de biljetten, de machines zijn er voor eventuele ‘controle’. Tegenstanders geloven er niks van, zij gaan er van uit dat er wordt gerommeld. Hoe krijg je trouwens meer dan 70.000 stemmachines aan de gang in een land zo groot als West-Europa, zonder veel wegen of elektriciteit? Met een regering die de internationale gemeenschap de rug toekeert en weigert om, zoals in 2011 wel gebeurde, voor de verkiezingen de logistieke hulp in te schakelen van de VN-missie in Congo? En snappen ongeletterde kiezers een stemmachine?

In Beni zijn de omstreden apparaten maar één onderdeel van een ingewikkeld verkiezingsverhaal. De milities rondom het stadje zorgen voor gevaar. De ebola-uitbraak hier in de regio is daardoor ook meteen de eerste ebola-epidemie in een conflictgebied. De verkiezingscampagne levert zo verwarrende taferelen op: terreinwagens met veelkleurige vlaggen van kandidaten rijden langs terreinwagens van ebola-bestrijders en langs witte pantserwagens van de VN-troepen.

De wagens van de verkiezingskandidaten spuwen hun oorverdovende slogans uit grote speakers ook uit naast het hotel van de hulpverleners van de Wereldgezondheidsorganisatie, waar in de witte gevel kogelgaten zitten en op het dak mitrailleursnesten zijn met blauwhelmen. Op de VN-basis richten bewakers witte plastic ‘pistooltjes’ op de slapen van bezoekers om hun lichaamstemperatuur te meten en symptomen van ebola te detecteren; aan de andere kant van de onverharde weg zitten Malawische VN-militairen met echte wapens in wachttorens achter prikkeldraad.