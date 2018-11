Vicevoorzitter van de KNSB Dick van Zanten vertelt hem iets geks. Bondsarts Pluijmers is onwel geworden toen hij met de schaatsers op weg was naar Davos en wilde niet meer verder. Van Zanten heeft hem halsoverkop moeten ophalen in Duitsland.

‘Nou, toen was de link voor mij snel gelegd’, zegt Osinga. ‘Pluijmers ziek en het koffertje was weg.’ Osinga neemt een rigoureus besluit. Omdat hij niemand durft te vertrouwen, stapt hij zelf de auto in en rijdt naar het Radboud Ziekenhuis. Vandaaruit volgt hij de route naar het huis van bondsarts Pluijmers. ‘Ik stopte op alle parkeerplaatsen en tankstations onderweg om te kijken of het koffertje daar misschien was verstopt. Ik heb zelfs bij de brug van het Maas-Waalkanaal gekeken of ik daar wat zag. Maar ik vond niks.’

Hij gaat ook naar het kantoor van Pluijmers bij Organon. ‘Ik zei tegen de portier: het is zeer dringend, zou ik even op de kamer van Pluijmers ­mogen kijken? Ik vertelde dat er een koffertje met urinestalen miste. Na enig aandringen liet hij me binnen. Ik ben op zijn kamer geweest en heb in alle kasten gekeken. Maar nergens een koffertje.’

Daarna bezoekt hij de bondsarts in het ziekenhuis, waar die ligt na zijn inzinking. Artsen hebben niks kunnen vinden. De diagnose is dat hij overspannen is geraakt. ‘Ik ben maar kort bij hem binnen geweest’, zegt Osinga. ‘Hij zei: wat kom je hier eigenlijk doen? De sfeer was onprettig. Hij hield de boot af. Hij zei: ik weet niks, ik ben helemaal van de kaart. Misschien was hij ietwat verward, maar dat kan ook gespeeld zijn geweest.’ Vertwijfeld loopt de KNSB-directeur het ziekenhuis uit.