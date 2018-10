Geef me lucht

Fotografie: Simon Lenskens







Je weet pas écht hoe belangrijk iets is wanneer het er niet meer is.

Lucht.

Adem in, adem uit. Jarenlang is het een vanzelfsprekendheid voor Christien van den Berg (52). Vanuit haar woning in een buitenwijk van Rotterdam fietst ze met gemak naar het centrum, naar haar baan als personeelsadviseur bij de gemeente. Maar rond haar dertigste verandert er iets, vertelt ze in een interview via Skype. De tochten vallen haar steeds zwaarder, ze krijgt geen vaart meer in de pedalen, hoopt haast dat het stoplicht op rood zal staan zodat ze weer even op adem kan komen.

‘Kun jij het afmaken?’ vraagt Christien aan haar man, terwijl ze aan het aanrecht staat, ergens in 2013. ‘Ik kan niet meer.’

Ze ploft op de bank en echtgenoot Henk Jan stapt de keuken binnen. Daar ziet hij alleen een eitje koken in de pan. De damp, realiseert hij zich tot zijn schrik, alleen al de waterdamp is haar luchtwegen teveel.

Adem in, adem uit, in de spirometer van het ziekenhuis, die registreert hoe goed de longen hun werk doen. Diagnose: zware allergische astma. Acht jaar weet ze zich op de been te houden met medicijnen. Inhalers, neussprays, tabletten, in almaar oplopende dosis, tot meer geen zin meer heeft.

Op een gegeven moment krijgt ze een leidinggevende functie. Daar hoort praten bij, veel praten. Maar aan het einde van een werkdag kan ze alleen nog maar fluisteren, zo weinig lucht heeft ze.

Haar longinhoud daalt tot bijna de helft van die van een normale vrouw van haar leeftijd. Extreme vermoeidheid, werken gaat niet meer. Ze brengt haar dagen grotendeels op de bank door, wordt gék van hoe haar leven in een schrompelt door die rotziekte.

Opvallend: vakanties in de bergen, dan gaat het wat beter. Na een week in de Alpen lukt het haar zelfs weer om een paar pistes af te snowboarden. Maar om nou de rest van je leven in een ski-oord te gaan wonen.

Kan er ook nog wel bij: Christien krijgt hartklachten vanwege het zuurstofgebrek.

Ze vraagt haar longarts: ‘Als ik ergens anders zou gaan wonen, een plek met betere lucht, zou dat helpen?’

De dokter geeft haar een kaart van Europa, vertelt ze, waarop de Universiteit van Heidelberg de luchtkwaliteit projecteert. De Nederlandse Randstad: één grote rode vlek, daar moet ze duidelijk niet zijn. Maar misschien, op de plekken die de wetenschappers blauw hebben ingekleurd?