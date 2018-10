Van Slowakije naar Ter Aar: de reis van de arbeidsmigrant

Zijn moeder Maria (38) verdient 4 euro per uur in de nabijgelegen fabriek van Getrag Ford – het Duits-Amerikaanse bedrijf produceert er versnellingsbakken. Broer Stefan (22) verdient zo’n 500 euro per maand als verkoopmedewerker. Bianka gaat nog naar school. De zesde in huis is oma (64). Opa ligt op de begraafplaats aan de rand van het dorp. Eriks vader is vier jaar geleden vertrokken naar Bratislava. Sindsdien heeft hij niets meer van hem gehoord. In Nederland krijgt Erik 10 euro per uur.

Erik Varjú voegt zich bij de circa 400 duizend Oost-Europese arbeidsmigranten die naar Nederland zijn gekomen voor laaggeschoold werk: op het land, in de kas, als vrachtwagenchauffeur, in distributiecentra, in de bouw, in de fabriek. De migranten zijn geliefd onder werkgevers. Ze draaien ploegendiensten, werken op onmogelijke uren, zijn snel inzetbaar en gemakkelijk weer te lozen als de zaken slechter gaan – omstandigheden waar veel Nederlanders voor bedanken. De Oost-Europeanen droegen in 2016 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen van Nederland, berekende onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

Maandagochtend plaatste Erik zijn cv op een Slowaakse vacaturesite. Hij vermeldde erbij dat hij graag in Duitsland of Nederland zou werken. Een pluspunt: hij spreekt Engels. Twee uur later kreeg hij een telefoontje. Of hij over een week zou kunnen beginnen in Nederland. Ja, dat kon hij.

Twee weken eerder had hij zijn technische studie afgerond. Sindsdien bracht hij zijn tijd op zijn kamer door, Breaking Bad kijken. Hij ging alleen het huis uit om Enriko weg te brengen en op te halen. Een vriend was al een half jaar in Nederland en stuurde via WhatsApp mooie verhalen uit Amsterdam. Over een ‘red street’ en straten vol fietsen.