Met het vertrek van de ADM-krakers is er in Amsterdam weer een rafelrand van de stad gladgestreken

Dat ADM in dat opzicht een succes was, staat voor Schoolmeesters wel vast. ‘Het is ons gelukt om hier samen zonder veel regels en zonder veel grote conflicten iets moois op te bouwen.’ Tegelijkertijd is hij ook kritisch. De verbinding met de stad had in zijn ogen veel beter gekund. ‘Dat bleef hier vooral beperkt tot een paar festivals per jaar, waaronder het beroemde Robodock. Maar je wilt liever dat het hele jaar door mensen in de vrijplaats in aanraking komen met kunst en nieuwe ideeën.’

Die relatie met de Amsterdammers kan op de slibvelden veel makkelijker groeien, verwacht Schoolmeesters. Het gebiedje ligt dicht bij het kopstation van de Noord-Zuidlijn en bij woonwijken. Veel buurtbewoners hebben op voorhand enthousiast gereageerd, in de hoop dat de ADM’ers de betrekkelijk saaie wijk wat cultuur zullen brengen.

Met de gemeente is Schoolmeesters in gesprek om van de slibvelden een echte ‘regelvrije zone’ te maken. Zodat ze er gemakkelijk kunnen experimenteren met gerecyclede bouwmaterialen en duurzame bouwmethoden. Schoolmeesters: ‘Maar daarvoor hebben we wel tijd en meer ruimte nodig. Ik hoop dat de gemeente aandurft ons die grond in Noord voor een langere periode te verpachten, en niet te zwichten voor weer een hotel.’

Voor die discussie is afgerond gaan de ADM’ers dus al wel over. Ze hopen in een groot konvooi van diepladers en tractoren een deel van hun woningen naar de slibvelden te brengen. Schoolmeesters heeft al een portakabin op de kop getikt. ‘We zullen daar als eerste een gemeenschappelijke ruimte moeten bouwen, waar we kunnen opwarmen als we buiten bezig zijn om leidingen te graven voor de rest van de huizen. Het wordt waarschijnlijk best even afzien, maar we maken er vast weer iets interessants van.’