VS grootste verliezer bij omvangrijke Aziatische handelsdeal

De grote verliezer lijken de VS. Want RCEP is de bekroning van een Chinees masterplan om de groeiende Amerikaanse invloed in Azië te pareren, in het bijzonder het Trans-Pacific Partnership (TPP), een handelsblok van twaalf landen onder leiding van de VS dat de regering van president Barack Obama in 2012 lanceerde. Een Chinese tegenzet overigens die al geslaagd was toen Obama’s opvolger Donald Trump in 2017 de VS in het kader van ‘America First’ terugtrok uit TPP.

De elf achterblijvende TPP-lidstaten (Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam) gingen door zonder de VS, nu als CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), met het Verenigd Koninkrijk en Taiwan als aspirant-lid. Maar de CPTPP is qua markten vijf keer kleiner en qua handelsvolume en bbp de helft van RCEP.

Hoewel de aankomende Amerikaanse president Joe Biden zijn aandacht ongetwijfeld meer dan Trump op Azië zal richten, verwachten analisten niet dat de VS zich snel weer bij CPTPP zullen aansluiten. Voorlopig ligt de focus op de coronacrisis, en globalisering en vrijhandel blijven bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking omstreden. En zo staan de VS dus buiten de twee grootste handelsblokken in Azië en de Pacific.