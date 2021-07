Voor Chinese tech-investeerders is Lagos de ideale proeftuin: lage kosten, weinig regels

Het lijkt een uitkomst in een stad waar voor de dagelijkse boodschappen al een baksteendikke stapel biljetten nodig is. De Nigeriaanse naira is sterk gedevalueerd: één euro is om te ruilen voor circa 450 naira. Betalen met een pinpas of creditcard is niet vanzelfsprekend: 40 tot 60 procent van de 211 miljoen Nigerianen heeft geen bankrekening. Voor een bank kost elke klant geld, en aan arme mensen valt weinig te verdienen: ze komen niet in aanmerking voor creditcards en houden te weinig geld over om op een spaarrekening te zetten.

OPay, opgericht door de Noorse webbrowsermaker Opera, wil in Nigeria ‘de belofte van financiële inclusiviteit waarmaken’. Naar eigen zeggen verwerkte OPay in de maand december alleen al 1,7 miljard euro aan betalingen – cijfers die niet te verifiëren zijn. Het bedrijf wil geen vragen beantwoorden van de Volkskrant.

Chinese investeerders brachten 140 miljoen euro in, en in mei dit jaar volgens techwebsite The Information nog eens 336 miljoen. Met dat geld wil het bedrijf uitbreiden naar andere landen. OPay wordt door investeerders gewaardeerd op 1,26 miljard euro, en is daardoor een van de zes ‘eenhoorns’ in Afrika. Eenhoorns zijn startups die meer dan een miljard dollar waard zijn.