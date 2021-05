Vaccineren op het Victoriameer: vele tientallen eilanden, een handvol vaccins

De hele planeet

Vaccineren tot in de verste uithoeken is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nodig om de hele wereld van het slot te kunnen halen. In Oeganda mag het met officieel 343 doden op 46 miljoen inwoners behoorlijk meevallen met corona, risico is wel dat mutanten van het virus het land binnenkomen of dat Oeganda zelf broedplaats wordt voor een nieuwe variant, zo waarschuwt ook Mukalazi. ‘We moeten de hele planeet inenten’, zegt hij met een overtuiging die doet vermoeden dat hij zo’n klus het liefst eigenhandig zou klaren.

Vandaag moet hij met iets minder genoegen nemen, in de grijze koelbox in zijn bootje zitten drie flesjes AstraZeneca met in totaal dertig doses vaccin, waarmee van de 70.000 Ssese-bewoners 0,0002 procent volledig kan worden ingeënt. Mukalazi houdt de moed erin: ‘Je moet toch ergens beginnen?’