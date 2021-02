Vaccinrivaliteit tussen China en India pakt goed uit voor strategisch gelegen landen

De concurrentieslag om invloed is voor Zuidoost Azië een zegening. Diversificatie in het aanbod vermindert afhankelijkheid van een enkele leverancier. China, wereldkampioen in het neerzetten van industriële ketens, helpt andere landen met licenties en het opbouwen van plaatselijke productiecapaciteit voor Chinese vaccins. India stelt zijn schat aan ervaring met vaccinatieprogramma’s, van distributie tot bigdata-management, ter beschikking.

China heeft in alle windstreken economische en zakelijke belangen, dus duiken de Chinese vaccins overal op. Van Santiago tot Ankara worden de mouwen opgestroopt voor prikken van vooral Sinopharm en SinoVac. Met 46 miljoen Chinese doses die aan het buitenland zijn geleverd, zijn meer Chinese prikken in buitenlandse armen dan in Chinese gezet. Een gesteld doel missen is zeer on-Chinees, maar het quotum om voor Chinees nieuwjaar 50 miljoen Chinezen te vaccineren is niet gehaald.