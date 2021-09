‘Er wordt qua vaccins van alles beloofd. Maar het blijft veel bij woorden’

Wat is de rol van de Wereldbank in de covidpandemie?

‘Onze rol is in eerste instantie financieel geweest. Meteen in maart 2020 hebben we geld beschikbaar gesteld aan de ontwikkelingslanden, voor de gezondheidszorg, beschermende kleding, tests, maar ook bedoeld als steun voor kleine bedrijven. Dat is in totaal 157 miljard dollar (134 miljard euro) aan leningen en giften geworden, een enorm bedrag. Toen in december de eerste vaccins werden toegelaten, zijn we daar ook meteen mee aan de slag gegaan. In januari hielpen we bij de eerste vaccinaties in Libanon. Nu steunen we 55 landen met vaccinoperaties, waarvan 29 in Afrika, met in totaal 20 miljard.’

Waarom hebben die vaccinoperaties zo weinig effect?

‘Waar we bezorgd over zijn, is niet zozeer de financiering, maar de beschikbaarheid. In armere landen kunnen de inwoners nauwelijks vaccins krijgen, ook al is er genoeg geld voor.’