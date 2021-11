Tot diep in de Sahel hangen zakjes Nederlands melkpoeder, tot verdriet van de boer

Toch heeft Ouedraogo moeite zijn melk voor een goede prijs te verkopen. Dat is een direct gevolg van de dumping van goedkoper melkpoeder uit Europa sinds eind vorige eeuw, waaraan de bevolking van West-Afrika verslingerd is geraakt. ‘Nu proeven ze het verschil met verse melk niet eens meer’, klaagt zijn hoogzwangere vrouw Esther in een ‘mini-laiterie’ in de hoofdstad. In deze donkere en bedompte werkplaats pasteuriseert ze de melk en verwerkt hem deels tot yoghurt. In een roestige vrieskist toont ze de kant-en-klare zakjes zuivel die ze voor iets minder dan een euro verkoopt. Een liter melk gemaakt van melkpoeder kost nog niet eens de helft.

‘Hier weten klanten dat ze verse melk kopen’, zegt ze als ze de zakjes met haar logo ophoudt. ‘Maar thuis wordt ook mijn melk met melkpoeder vermengd om het goedkoper op straat als zogenaamd verse melk te verkopen’, zegt ze hoofdschuddend. Zelf herinnert ze zich hoe ze als klein meisje genoot van de romige verse melk die rondtrekkende Fulani-herders verkochten in een kalebas. ‘Dat was een luxe, want we waren veel te arm om dingen te kopen.’