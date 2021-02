Tony’s Chocolonely van lijst slaafvrije producenten gegooid

Het kernwoord hier is traceerbaarheid. Grote multinationals zeggen vaak: onze toeleveringsketens zijn complex. De garnaal in onze schappen of de cacao in onze fabrieken komt van een lokale visser of boer, gaat naar een lokale handelaar, dan volgen een hoop tussenpersonen, misschien bewerking tot een halffabrikaat, daarna export. Tegen de tijd dat het hier is, weet niemand exact waar elke garnaal of boon vandaan komt. Dat maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om te garanderen dat er geen misstanden zijn op de plek van oorsprong. Tony’s Chocolonely zegt: het kan wél, en wij doen het.

Ook Slave Free Chocolate erkent dat Tony’s Chocolonely’s chocola 100 procent traceerbaar is. Het verwijderen van de lijst blijkt gestoeld op een fundamenteel meningsverschil over hoe voor verandering te zorgen in de mondiale cacao- en chocolade-industrie, waarin jaarlijks meer dan 100 miljard euro omgaat en waarin zes miljoen mensen werken. In die industrie is Tony Chocolonely een kleine speler, met vorig jaar een afname van 5,5 duizend ton cacaobonen. Dat is ietsje meer dan een duizendste van de wereldproductie. Mars, Nestlé (Nesquik, KitKat) en Mondelez (Milka, Côte D’or) kopen elk meer dan 400 duizend ton per jaar op.